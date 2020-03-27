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Последние поступления
Модуль датчика отпечатков пальцев AS608
от 294
70
грн
Модуль датчика отпечатков пальцев AS608 		Динамик металлический 50 Ом, 1Вт, 40мм
от 10
70
грн
Динамик металлический 50 Ом, 1Вт, 40мм 		LCD TFT дисплей CL24CR492-37B, 240 x 320 точек, 2.4 дюйма, ILI9341, 37 PIN
от 113
70
грн
LCD TFT дисплей CL24CR492-37B, 240 x 320 точек, 2.4 дюйма, ILI9341, 37 PIN 		Кабель 3,5 штекер - 2хRCA штекер 1,5 м
от 10
40
грн
Кабель 3,5 штекер - 2хRCA штекер 1,5 м
Конструктор N107 Алкотестер MQ-3
от 101
00
грн
Конструктор N107 Алкотестер MQ-3 		BMS контроллер заряда-разряда 3-х Li-Ion 18650 HXYP-3S-CM10 11.1V-12.6V 10A
от 23
70
грн
BMS контроллер заряда-разряда 3-х Li-Ion 18650 HXYP-3S-CM10 11.1V-12.6V 10A 		Терморегулятор REX-C100FK02-M
от 201
00
грн
Терморегулятор REX-C100FK02-M 		Вольтметр-Амперметр цифровой AC 300V/100A встраиваемый переменный ток
от 114
00
грн
Вольтметр-Амперметр цифровой AC 300V/100A встраиваемый переменный ток
Сервопривод цифровой MG90S с металлическим редуктором 180 градусов
от 51
00
грн
Сервопривод цифровой MG90S с металлическим редуктором 180 градусов 		Сервопривод сервомашинка SG90 9g 4,8-6V 180 градусов
от 27
90
грн
Сервопривод сервомашинка SG90 9g 4,8-6V 180 градусов 		Конструктор Частотомер цифровой 1 Гц - 50 МГц набор для самостоятельной сборки
от 93
00
грн
Конструктор Частотомер цифровой 1 Гц - 50 МГц набор для самостоятельной сборки 		Модуль GY-SHT31-D цифровой датчик температуры и влажности
от 141
50
грн
Модуль GY-SHT31-D цифровой датчик температуры и влажности
Пистолет клеевой 11мм 60W ZD7C-60
от 161
90
грн
Пистолет клеевой 11мм 60W ZD7C-60 		Вентилятор TIDAR RQA15050HBL2 150x150x50mm 220V
от 254
00
грн
Вентилятор TIDAR RQA15050HBL2 150x150x50mm 220V 		KBPC3510 диодный мост 35 Ампер 1000 Вольт
от 11
60
грн
KBPC3510 диодный мост 35 Ампер 1000 Вольт 		Клещи обжимные KS-315 8P8C-6P6C-4P4C
от 60
00
грн
Клещи обжимные KS-315 8P8C-6P6C-4P4C
Динамик миниатюрный 8 ом, 1 Вт, 18 мм
от 7
10
грн
Динамик миниатюрный 8 ом, 1 Вт, 18 мм 		Динамик миниатюрный 8 ом, 1 Вт, 20*14*3,5 мм
от 6
70
грн
Динамик миниатюрный 8 ом, 1 Вт, 20*14*3,5 мм 		Цифровой термометр TPM-10 кабель 1м черный
от 19
50
грн
Цифровой термометр TPM-10 кабель 1м черный 		BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 с балансиром HX-2S-JH20 10/20 A 7.4V
от 39
90
грн
BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 с балансиром HX-2S-JH20 10/20 A 7.4V
BMS контроллер для 6-20 Li-Ion 3.7V 120A с радиатором
от 1334
20
грн
BMS контроллер для 6-20 Li-Ion 3.7V 120A с радиатором 		BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 с балансиром HX-2S-JH10 8/10 A 7.4V
от 23
00
грн
BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 с балансиром HX-2S-JH10 8/10 A 7.4V 		BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 HX-2S-D20 13/20A 7.4V
от 23
70
грн
BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 HX-2S-D20 13/20A 7.4V 		TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
от 3
60
грн
TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
Кабельный ввод, гермоввод PG7 БЕЛЫЙ
от 1
40
грн
Кабельный ввод, гермоввод PG7 БЕЛЫЙ 		MG996R-360 сервопривод полноповоротный Tower Pro 360 градусов
от 90
00
грн
MG996R-360 сервопривод полноповоротный Tower Pro 360 градусов 		PTC позистор MZ73-18RM (3 pin) для петли размагничивания
от 9
60
грн
PTC позистор MZ73-18RM (3 pin) для петли размагничивания 		Модуль считывания карт PN532 NFC RFID V3
от 150
00
грн
Модуль считывания карт PN532 NFC RFID V3
Микрофон электретный KPCM-4015W c проводами (4mm x 1.5mm)
от 2
50
грн
Микрофон электретный KPCM-4015W c проводами (4mm x 1.5mm) 		Динамик ультразвуковой AT3840 40кГц 100dB 38*12мм
от 7
50
грн
Динамик ультразвуковой AT3840 40кГц 100dB 38*12мм 		NE5532DR (smd) операционный усилитель
от 2
70
грн
NE5532DR (smd) операционный усилитель 		Конструктор N158 Металлоискатель ПИРАТ - набор для самостоятельной сборки
от 30
00
грн
Конструктор N158 Металлоискатель ПИРАТ - набор для самостоятельной сборки
Конструктор N112 Лампа с акустическим выключателем
от 25
60
грн
Конструктор N112 Лампа с акустическим выключателем 		Повышающий преобразователь инвертор 150W вход 10-32V / выход 12-35V
от 51
00
грн
Повышающий преобразователь инвертор 150W вход 10-32V / выход 12-35V 		Слюда для СВЧ печей 300x300 0.4мм 500°С
от 18
00
грн
Слюда для СВЧ печей 300x300 0.4мм 500°С 		Пульт Air Mouse G10S ( гироскоп + микрофон )
от 198
55
грн
Пульт Air Mouse G10S ( гироскоп + микрофон )
Модуль 300W DC-DC понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряжения buck step down . Uin-7...32V Uout-0,8...28V, Iout 10 А max
от 95
30
грн
Модуль 300W DC-DC понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряжения buck step down . Uin-7...32V Uout-0,8...28V, Iout 10 А max 		Припой 1,0 мм/100 г Sn60/Pb40 с канифолью аналог ПОС-60
от 69
90
грн
Припой 1,0 мм/100 г Sn60/Pb40 с канифолью аналог ПОС-60 		Планка подсветки LG Innotek 32 дюйма A/B универсальная 6 светодиодов 59 см, ES-047/6
от 135
00
грн
Планка подсветки LG Innotek 32 дюйма A/B универсальная 6 светодиодов 59 см, ES-047/6 		Светодиодная лампа имитация огня свечи 3 Вт Е27 3 режима QP-002 1300K 54 светодиода
от 90
00
грн
Светодиодная лампа имитация огня свечи 3 Вт Е27 3 режима QP-002 1300K 54 светодиода
Бинокулярные очки (бинокуляры) MG81007-A / 3 стекла (2+1) 10x max. с подсветкой
от 146
69
грн
Бинокулярные очки (бинокуляры) MG81007-A / 3 стекла (2+1) 10x max. с подсветкой 		Модуль PAM8610 миниатюрный низковольтный аудио усилитель D-класса 2x15 Ватт 7-15 Вольт
от 33
50
грн
Модуль PAM8610 миниатюрный низковольтный аудио усилитель D-класса 2x15 Ватт 7-15 Вольт 		Корпус Z80 черный
от 55
50
грн
Корпус Z80 черный 		Clone PI-AVR MDB 3000 PCB печатная плата для сборки металлоискателя
от 15
10
грн
Clone PI-AVR MDB 3000 PCB печатная плата для сборки металлоискателя
Теплопроводящая паста GD100-MB05 пакетик 0,5 гр.
от 0
60
грн
Теплопроводящая паста GD100-MB05 пакетик 0,5 гр. 		Индикатор емкости батареи 3-х элементов 18650 HX-12VXSB
от 26
20
грн
Индикатор емкости батареи 3-х элементов 18650 HX-12VXSB 		IR2520D DIP-8 ШИМ контроллер
от 29
50
грн
IR2520D DIP-8 ШИМ контроллер 		Термометр цифровой со щупом TP101 / -50~+300C
от 34
50
грн
Термометр цифровой со щупом TP101 / -50~+300C
Органайзер NORD-M 30x125x195мм 9 секций
от 30
10
грн
Органайзер NORD-M 30x125x195мм 9 секций 		Реле G5NB-1A-E 24VDC OMRON
от 16
50
грн
Реле G5NB-1A-E 24VDC OMRON 		Шаговый двигатель 28BYJ-48-5V с драйвером ULN2003 (комплект)
от 27
70
грн
Шаговый двигатель 28BYJ-48-5V с драйвером ULN2003 (комплект) 		Кнопка питания круглая с фиксацией PBS-11A красная
от 2
00
грн
Кнопка питания круглая с фиксацией PBS-11A красная
Гнездо прикуривателя на кабель
от 3
30
грн
Гнездо прикуривателя на кабель 		Конструктор для сборки цифрового осциллографа DSO138 DIY
от 384
80
грн
Конструктор для сборки цифрового осциллографа DSO138 DIY 		ST-1 Брейкер 10А - Автоматический тепловой расцепитель
от 7
50
грн
ST-1 Брейкер 10А - Автоматический тепловой расцепитель 		Кассетница Сортовик КБ-10 цветная (внутренний размер ячейки 45х70х22мм) блок из 10 штук (маленькая)
от 77
40
грн
Кассетница Сортовик КБ-10 цветная (внутренний размер ячейки 45х70х22мм) блок из 10 штук (маленькая)
Модуль XL4015 5A buck step down DC-DC понижающий преобразователь 8-36V / 1.25-32V
от 33
79
грн
Модуль XL4015 5A buck step down DC-DC понижающий преобразователь 8-36V / 1.25-32V 		Фен для паяльной станции серии BK-850 c термопарой и заземлением (5 проводов)
от 127
30
грн
Фен для паяльной станции серии BK-850 c термопарой и заземлением (5 проводов) 		Вентилятор MX-9025 92 x 92 x 25 mm, 12V, 0.2A, 2 провода
от 23
00
грн
Вентилятор MX-9025 92 x 92 x 25 mm, 12V, 0.2A, 2 провода 		Модуль LM2596HVS DC-DC понижающий регулируемый преобразователь 4,5-48V/3-35V, 3A, 15Вт
от 29
60
грн
Модуль LM2596HVS DC-DC понижающий регулируемый преобразователь 4,5-48V/3-35V, 3A, 15Вт
MP3 модуль с пультом ДУ и Bluetooth, WAV + APE + MP3
от 87
00
грн
MP3 модуль с пультом ДУ и Bluetooth, WAV + APE + MP3 		Зажим прищепка SOIC8 SOP8
от 65
09
грн
Зажим прищепка SOIC8 SOP8 		Блок питания для ноутбука IBM 20.0V 4.5A
от 450
00
грн
Блок питания для ноутбука IBM 20.0V 4.5A 		Запайщик пакетов ручной FS-300
от 495
50
грн
Запайщик пакетов ручной FS-300
WX-DC2412 24V 4A импульсный источник питания
от 153
80
грн
WX-DC2412 24V 4A импульсный источник питания 		Органайзер NORD-B 43x125x195мм 3 секции
от 31
60
грн
Органайзер NORD-B 43x125x195мм 3 секции 		Теплопроводящая паста GD900-SY1 шприц 1 гр.
от 4
70
грн
Теплопроводящая паста GD900-SY1 шприц 1 гр. 		Модуль 1 реле 12V для ARDUINO
от 11
10
грн
Модуль 1 реле 12V для ARDUINO
Тестер светодиодов LED ламп подсветки ЖК ТВ ES-300V, автоматический, 0-300В
от 350
10
грн
Тестер светодиодов LED ламп подсветки ЖК ТВ ES-300V, автоматический, 0-300В 		Модуль AMS1117-5,0 линейный понижающий стабилизатор напряжения с малым падением buck step down DC-DC
от 5
00
грн
Модуль AMS1117-5,0 линейный понижающий стабилизатор напряжения с малым падением buck step down DC-DC 		BK8000L Модуль Bluetooth 2.1 + EDR
от 45
70
грн
BK8000L Модуль Bluetooth 2.1 + EDR 		BTA204-800E, Симистор 3Q
от 4
59
грн
BTA204-800E, Симистор 3Q
ARDUINO PRO MINI 168, 5 В / 16 МГц
от 39
00
грн
ARDUINO PRO MINI 168, 5 В / 16 МГц 		Провод для ARDUINO, шлейф 10 см 40 жил мама-папа, перемычки
от 11
10
грн
Провод для ARDUINO, шлейф 10 см 40 жил мама-папа, перемычки 		Гнездо 5,5/2,1мм, разъем питания с клеммной колодкой под винт
от 2
40
грн
Гнездо 5,5/2,1мм, разъем питания с клеммной колодкой под винт 		QUASAR ARM rev. 0.5a PCB печатная плата Квазар металлоискатель
от 39
00
грн
QUASAR ARM rev. 0.5a PCB печатная плата Квазар металлоискатель
Цифровой вольтметр-амперметр 100V/10A встраиваемый
от 48
00
грн
Цифровой вольтметр-амперметр 100V/10A встраиваемый 		BD243C TO-220 Транзистор биполярный NPN 100В 6А 65Вт (аналог КТ819Г)
от 2
60
грн
BD243C TO-220 Транзистор биполярный NPN 100В 6А 65Вт (аналог КТ819Г) 		Штекер 5,5/2,1мм, разъем питания с клеммной колодкой под винт
от 2
00
грн
Штекер 5,5/2,1мм, разъем питания с клеммной колодкой под винт 		MG996R-180 сервопривод с повышенным крутящим моментом
от 76
70
грн
MG996R-180 сервопривод с повышенным крутящим моментом
Реле HH53P-L (MY3N) 24VDC 5A/250V
от 32
79
грн
Реле HH53P-L (MY3N) 24VDC 5A/250V 		Вентилятор SUNON SF8025AT P/N 2082HSL 80 x 80 x 25 mm, 220V, 0.10A
от 71
40
грн
Вентилятор SUNON SF8025AT P/N 2082HSL 80 x 80 x 25 mm, 220V, 0.10A 		Блок питания , ZWE-60-12 стабилизированный импульсный 12V, 5A, металлический корпус.
от 81
30
грн
Блок питания , ZWE-60-12 стабилизированный импульсный 12V, 5A, металлический корпус. 		Теплопроводящая паста GD100-SY1 шприц 1 гр.
от 1
80
грн
Теплопроводящая паста GD100-SY1 шприц 1 гр.
Повышающий преобразователь инвертор 150W с регулировкой тока и напряжения, вход 10-32V / выход 35-60V
от 116
30
грн
Повышающий преобразователь инвертор 150W с регулировкой тока и напряжения, вход 10-32V / выход 35-60V 		Теплопроводящая паста GD900-MB05 пакетик 0,5 гр.
от 1
50
грн
Теплопроводящая паста GD900-MB05 пакетик 0,5 гр. 		Припой в колбе с канифолью 1.0 мм/12г Sn60/Pb40 аналог ПОС-60
от 12
00
грн
Припой в колбе с канифолью 1.0 мм/12г Sn60/Pb40 аналог ПОС-60
 
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