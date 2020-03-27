Дорогие друзья! В связи с введением карантина временно приостановлена розничная работа магазина в г. Харькове. Заказы по Харькову и Украине будут обрабатываться в обычном режиме и отправляться перевозчиком "Новая почта" только по предоплате. Отправка производится в течение 1-2 дней после поступления денег на счет. Приносим извинения за временные неудобства.