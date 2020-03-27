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от 294
Модуль датчика отпечатков пальцев AS608
70
грн
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от 10
Динамик металлический 50 Ом, 1Вт, 40мм
70
грн
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от 113
LCD TFT дисплей CL24CR492-37B, 240 x 320 точек, 2.4 дюйма, ILI9341, 37 PIN
70
грн
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от 10
Кабель 3,5 штекер - 2хRCA штекер 1,5 м
40
грн
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от 101
Конструктор N107 Алкотестер MQ-3
00
грн
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от 23
BMS контроллер заряда-разряда 3-х Li-Ion 18650 HXYP-3S-CM10 11.1V-12.6V 10A
70
грн
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от 201
Терморегулятор REX-C100FK02-M
00
грн
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от 114
Вольтметр-Амперметр цифровой AC 300V/100A встраиваемый переменный ток
00
грн
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от 51
Сервопривод цифровой MG90S с металлическим редуктором 180 градусов
00
грн
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от 27
Сервопривод сервомашинка SG90 9g 4,8-6V 180 градусов
90
грн
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от 93
Конструктор Частотомер цифровой 1 Гц - 50 МГц набор для самостоятельной сборки
00
грн
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от 141
Модуль GY-SHT31-D цифровой датчик температуры и влажности
50
грн
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от 161
Пистолет клеевой 11мм 60W ZD7C-60
90
грн
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от 254
Вентилятор TIDAR RQA15050HBL2 150x150x50mm 220V
00
грн
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от 11
KBPC3510 диодный мост 35 Ампер 1000 Вольт
60
грн
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от 60
Клещи обжимные KS-315 8P8C-6P6C-4P4C
00
грн
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от 7
Динамик миниатюрный 8 ом, 1 Вт, 18 мм
10
грн
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от 6
Динамик миниатюрный 8 ом, 1 Вт, 20*14*3,5 мм
70
грн
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от 19
Цифровой термометр TPM-10 кабель 1м черный
50
грн
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от 39
BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 с балансиром HX-2S-JH20 10/20 A 7.4V
90
грн
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от 1334
BMS контроллер для 6-20 Li-Ion 3.7V 120A с радиатором
20
грн
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от 23
BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 с балансиром HX-2S-JH10 8/10 A 7.4V
00
грн
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от 23
BMS контроллер заряда-разряда для 2-х Li-Ion аккумуляторов 18650 HX-2S-D20 13/20A 7.4V
70
грн
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от 3
TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
60
грн
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от 1
Кабельный ввод, гермоввод PG7 БЕЛЫЙ
40
грн
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от 90
MG996R-360 сервопривод полноповоротный Tower Pro 360 градусов
00
грн
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от 9
PTC позистор MZ73-18RM (3 pin) для петли размагничивания
60
грн
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от 150
Модуль считывания карт PN532 NFC RFID V3
00
грн
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от 2
Микрофон электретный KPCM-4015W c проводами (4mm x 1.5mm)
50
грн
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от 7
Динамик ультразвуковой AT3840 40кГц 100dB 38*12мм
50
грн
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от 2
NE5532DR (smd) операционный усилитель
70
грн
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от 30
Конструктор N158 Металлоискатель ПИРАТ - набор для самостоятельной сборки
00
грн
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от 25
Конструктор N112 Лампа с акустическим выключателем
60
грн
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от 51
Повышающий преобразователь инвертор 150W вход 10-32V / выход 12-35V
00
грн
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от 18
Слюда для СВЧ печей 300x300 0.4мм 500°С
00
грн
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от 198
Пульт Air Mouse G10S ( гироскоп + микрофон )
55
грн
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от 95
Модуль 300W DC-DC понижающий преобразователь с регулировкой тока и напряжения buck step down . Uin-7...32V Uout-0,8...28V, Iout 10 А max
30
грн
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от 69
Припой 1,0 мм/100 г Sn60/Pb40 с канифолью аналог ПОС-60
90
грн
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от 135
Планка подсветки LG Innotek 32 дюйма A/B универсальная 6 светодиодов 59 см, ES-047/6
00
грн
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от 90
Светодиодная лампа имитация огня свечи 3 Вт Е27 3 режима QP-002 1300K 54 светодиода
00
грн
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от 146
Бинокулярные очки (бинокуляры) MG81007-A / 3 стекла (2+1) 10x max. с подсветкой
69
грн
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|
от 33
Модуль PAM8610 миниатюрный низковольтный аудио усилитель D-класса 2x15 Ватт 7-15 Вольт
50
грн
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от 55
Корпус Z80 черный
50
грн
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от 15
Clone PI-AVR MDB 3000 PCB печатная плата для сборки металлоискателя
10
грн
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от 0
Теплопроводящая паста GD100-MB05 пакетик 0,5 гр.
60
грн
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|
от 26
Индикатор емкости батареи 3-х элементов 18650 HX-12VXSB
20
грн
|
|
от 29
IR2520D DIP-8 ШИМ контроллер
50
грн
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|
от 34
Термометр цифровой со щупом TP101 / -50~+300C
50
грн
|
от 30
Органайзер NORD-M 30x125x195мм 9 секций
10
грн
|
|
от 16
Реле G5NB-1A-E 24VDC OMRON
50
грн
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|
от 27
Шаговый двигатель 28BYJ-48-5V с драйвером ULN2003 (комплект)
70
грн
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|
от 2
Кнопка питания круглая с фиксацией PBS-11A красная
00
грн
|
от 3
Гнездо прикуривателя на кабель
30
грн
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|
от 384
Конструктор для сборки цифрового осциллографа DSO138 DIY
80
грн
|
|
от 7
ST-1 Брейкер 10А - Автоматический тепловой расцепитель
50
грн
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от 77
Кассетница Сортовик КБ-10 цветная (внутренний размер ячейки 45х70х22мм) блок из 10 штук (маленькая)
40
грн
|
от 33
Модуль XL4015 5A buck step down DC-DC понижающий преобразователь 8-36V / 1.25-32V
79
грн
|
|
от 127
Фен для паяльной станции серии BK-850 c термопарой и заземлением (5 проводов)
30
грн
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|
от 23
Вентилятор MX-9025 92 x 92 x 25 mm, 12V, 0.2A, 2 провода
00
грн
|
|
от 29
Модуль LM2596HVS DC-DC понижающий регулируемый преобразователь 4,5-48V/3-35V, 3A, 15Вт
60
грн
|
от 87
MP3 модуль с пультом ДУ и Bluetooth, WAV + APE + MP3
00
грн
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от 65
Зажим прищепка SOIC8 SOP8
09
грн
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от 450
Блок питания для ноутбука IBM 20.0V 4.5A
00
грн
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от 495
Запайщик пакетов ручной FS-300
50
грн
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от 153
WX-DC2412 24V 4A импульсный источник питания
80
грн
|
|
от 31
Органайзер NORD-B 43x125x195мм 3 секции
60
грн
|
|
от 4
Теплопроводящая паста GD900-SY1 шприц 1 гр.
70
грн
|
|
от 11
Модуль 1 реле 12V для ARDUINO
10
грн
|
от 350
Тестер светодиодов LED ламп подсветки ЖК ТВ ES-300V, автоматический, 0-300В
10
грн
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|
от 5
Модуль AMS1117-5,0 линейный понижающий стабилизатор напряжения с малым падением buck step down DC-DC
00
грн
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от 45
BK8000L Модуль Bluetooth 2.1 + EDR
70
грн
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от 4
BTA204-800E, Симистор 3Q
59
грн
|
от 39
ARDUINO PRO MINI 168, 5 В / 16 МГц
00
грн
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от 11
Провод для ARDUINO, шлейф 10 см 40 жил мама-папа, перемычки
10
грн
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|
от 2
Гнездо 5,5/2,1мм, разъем питания с клеммной колодкой под винт
40
грн
|
|
от 39
QUASAR ARM rev. 0.5a PCB печатная плата Квазар металлоискатель
00
грн
|
от 48
Цифровой вольтметр-амперметр 100V/10A встраиваемый
00
грн
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от 2
BD243C TO-220 Транзистор биполярный NPN 100В 6А 65Вт (аналог КТ819Г)
60
грн
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от 2
Штекер 5,5/2,1мм, разъем питания с клеммной колодкой под винт
00
грн
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от 76
MG996R-180 сервопривод с повышенным крутящим моментом
70
грн
|
от 32
Реле HH53P-L (MY3N) 24VDC 5A/250V
79
грн
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от 71
Вентилятор SUNON SF8025AT P/N 2082HSL 80 x 80 x 25 mm, 220V, 0.10A
40
грн
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|
от 81
Блок питания , ZWE-60-12 стабилизированный импульсный 12V, 5A, металлический корпус.
30
грн
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|
от 1
Теплопроводящая паста GD100-SY1 шприц 1 гр.
80
грн
|
от 116
Повышающий преобразователь инвертор 150W с регулировкой тока и напряжения, вход 10-32V / выход 35-60V
30
грн
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|
от 1
Теплопроводящая паста GD900-MB05 пакетик 0,5 гр.
50
грн
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|
от 12
Припой в колбе с канифолью 1.0 мм/12г Sn60/Pb40 аналог ПОС-60
00
грн
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